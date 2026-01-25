«Сибирь» в буллитной серии взяла верх над «Ак Барсом», отыгравшись со счета 0:2

ХК «Сибирь» победил казанский «Ак Барс» в серии буллитов в выездном матче КХЛ. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. За команду хозяев шайбы забросили Кирилл Семенов (9 мин.) и Дмитрий Кателевский (35 мин.). У гостей отличились Тимур Ахияров (36 мин.) и Антон Косолапов (37 мин.). Третий период и дополнительная пятиминутка прошли без заброшенных шайб. Точный бросок канадского нападающего Скотта Уилсона принес успех «Сибири» в серии буллитов.

«Сегодня предполагали, что будет тяжелая игра. По ходу игры выбыли два центральных нападающих, приходилось корректировать тройки, кто-то просел. Инициативой больше в первом и третьем периодах Казань владела. Во втором хорошо, что отреагировали сразу и забили ответные голы. В концовке терпели, в овертайме обоюдоостро было, на буллитах мастерство нашего нападающего сказалось», — приводит слова главного тренера ХК «Сибирь» Ярослава Люзенкова пресс-служба клуба.

Следующую игру «Сибирь» проведет против «Торпедо» 26 января.

Илья Николаев