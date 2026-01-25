Россия работает над устойчивым снабжением Приднестровья газом

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что снабжение Приднестровья газом «по-прежнему осуществляется не без проблем». Он добавил, что Москва работает над устойчивыми поставками топлива в непризнанную республику.

«Причиной переживаемых регионом трудностей, оказывающих негативное влияние на его производственный сектор и общую социально-экономическую ситуацию, является прекращение Украиной транзита российского газа и, соответственно, изменение маршрутов поставок "голубого топлива" в Приднестровье»,— сказал господин Полищук «РИА Новости».

Как уточнил Алексей Полищук, масштабного энергетического кризиса в Приднестровье удается избежать.

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки по окончании транзитного контракта. Российская компания сослалась в своем решении на неурегулированные долги своей «дочки» («Молдовагаза»), распределявшей энергоресурсы в непризнанную республику.