Аэропорты Пензы и Краснодара приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Пензы и Краснодара. Ранее работу приостановил аэропорт Волгограда.

Как уточнила Росавиация, аэропорт Краснодара, по действующим правилам, принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». На территории области ограничена работа мобильного интернета.