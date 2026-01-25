Тест для беременных для выявления синдрома Дауна у плода стал доступен по ОМС

Беременным россиянкам бесплатно стал доступен неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии у плода. Включение НИПТ в ОМС зафиксировано в утвержденной программе гарантий бесплатной медицины на 2026 год, пишет ТАСС.

Как уточняет агентство, беременным женщинам и раньше была положена дородовая диагностика нарушений развития плода. В программе на 2026 год формулировка уточняется. Теперь бесплатная медицинская помощь включает «неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)». Как сообщал Минздрав, НИПТ по ОМС смогут сдать беременные женщины, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

Неинвазивный пренатальный тест проводится путем анализа ДНК плода, циркулирующей в крови беременной женщины. Для получения биоматериала необходимо сдать кровь из вены.