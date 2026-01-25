В Белгороде после массированного обстрела прервана подача тепла в некоторые дома

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что после ракетного удара остановились насосы повысительной насосной станции. Он уточнил, что они обеспечивали теплом несколько домов на Харгоре.

Как уточнил господин Демидов в Telegram-канале, аварийные бригады работают над восстановлением подачи тепла. Он пообещал, что оборудование запустят в течение получаса.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстрел Белгорода стал самым массированным с начала российско-украинского конфликта. Предположительно, для ударов использовались системы залпового огня HIMARS.