Премьер Чехии Бабиш: Украина не получит самолеты L-159

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал обсуждение поставок дозвуковых истребителей L-159 Украине искусственной проблемой. Он пояснил, что страна не будет продавать самолеты, так как они нужны чешской армии.

«Самолетов L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос»,— сказал господин Бабиш (цитата по Idnes).

На продаже Украине четырех самолетов L-159 настаивал в том числе президент Чехии Петр Павел. По словам Андрея Бабиша, господин Павел «уже в предвыборной кампании». Он добавил, что не хочет «тратить энергию на какие-то споры» и намерен направить ее «на выполнение нашей программы».