Рябков: США все еще не запросили агреман на нового посла России

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что США до сих пор не запросили агреман на нового посла России в Соединенных Штатах. Речь идет о предварительном согласии российской стороны на назначение нового посла.

«У нас действительно нет понимания, когда администрация США направит запрос на агреман на нового посла. Даже зондажных контактов на этот счет не было»,— сказал господин Рябков ТАСС.

С 2023 года послом США в России была Линн Трейси. Официально она завершила дипломатическую миссию в стране в июне 2025 года. По информации «Ъ», в числе возможных кандидатов на пост нового посла рассматривали Ричарда Норланда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».