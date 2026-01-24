Курское «Динамо» победило МБА-МГУСиТ в Москве после двух овертаймов

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл московскую команду «МБА-МГУСиТ» в матче регулярного этапа Фонбет Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 85:87 в пользу гостей из Курска, для определения победителя потребовались два овертайма.

Матч начался с рывка курянок — 8:0. Два дальних попадания реализовала Ольга Фролкина, а стартовый отрезок остался за «Динамо» — 18:11. Во второй четверти гости довели преимущество, во многом за счет активности Киары Линскенс, и удержали двузначный отрыв к большому перерыву — 38:28.

После паузы москвички постепенно сократили разницу. В третьей четверти «Динамо» почти три с половиной минуты не набирало очков, и перед заключительным периодом вело лишь 50:44. В четвертой четверти МБА-МГУСиТ сравнял счет — 65:65, а основное время победителя не выявило.

В первом овертайме команды обменялись результативными атаками и вновь завершили отрезок вничью — 76:76. Во втором дополнительном периоде ключевым стал дальний бросок Вероники Сазоновой, а решающее попадание за несколько секунд до сирены выполнила Нина Глонти.

Самой результативной в составе «Динамо» стала Вероника Сазонова, набравшая 22 очка. Киара Линскенс записала на свой счет 20 очков, Ольга Фролкина и Нина Глонти — по 13.

В предыдущем матче 19 января «Динамо» на домашней площадке обыграло УГМК со счетом 103:93.

Следующий матч «Динамо» назначен на 3 февраля — курянки сыграют в Иванове против «Энергии».