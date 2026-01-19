Курское «Динамо» обыграло УГМК в домашнем матче чемпионата

Баскетболистки курского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Встреча с клубом УГМК из Екатеринбурга завершилась со счетом 103:93 в пользу хозяек паркета, сообщила пресс-служба команды.

Игра началась с результативной первой четверти, которую «Динамо» выиграло со счетом 26:25. Во второй четверти преимущество хозяек укрепилось (22:19). В третьей четверти курянки вновь были сильнее (28:26). В заключительном периоде счет был 27:23. Наибольший вклад в игру курской команды внесли Вероника Сазонова (31 очко и пять подборов), Нина Глонти (18 очков, пять передач и десять подборов), Ольга Фролкина (16 очков и четыре подбора) и Яна Эльберг (14 очков).

15 января «Динамо» уступило «Спарте энд К» из Видного. Встреча завершилась со счетом 80:89.

Юрий Голубь