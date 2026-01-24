МИД РФ напомнил о переговорах в ОАЭ после удара дрона по скорой под Херсоном

ВСУ совершили «очередное варварское преступление против мирного населения», когда атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Херсонские власти сообщали, что трое медиков погибли.

В комментарии на сайте МИДа госпожа Захарова напомнила, что сегодня в Абу-Даби проходили переговоры делегаций России, Украины и США.

«Киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, — заявила Мария Захарова, — но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию».

Она призвала международное сообщество дать объективную оценку произошедшему, как и другим действиям ВСУ. Представитель МИД РФ выразила уверенность в том, что российские правоохранительные органы добьются неотвратимого сурового наказания для организаторов и исполнителей атаки на медработников.