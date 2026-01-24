ЦСКА оказал победный прием

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Состоявшаяся 24 января битва столиц получилась напряженной. У гостей, переживающих непростой период, были все шансы увезти из Москвы победу, но на концовку встречи у них сил не хватило. Армейцы победили со счетом 93:90 и по-прежнему возглавляют таблицу. «Зенит» только пятый и, по всей видимости, в нынешней регулярке на позицию выше третьего места рассчитывать уже не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА (Москва) и «Зенитом» (Санкт-Петербург)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА (Москва) и «Зенитом» (Санкт-Петербург)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К очередному, уже 63-му очному противостоянию в Единой лиге ВТБ ЦСКА и «Зенит» (счет личных встреч до воскресенья был 39–23 в пользу армейцев, при этом так часто, как петербуржцам, они не проигрывали больше ни одной из команд лиги) подошли с разным настроением. У ЦСКА все хорошо. Подопечные Андреаса Пистиолиса выдали серию из 11 побед подряд и с показателем 20–2 лидировали в первенстве. «Зенит» же, напротив, лихорадит. Команда к воскресенью успела проиграть восемь раз, причем поражения следовали почти исключительно от ключевых конкурентов в турнире.

На прошлой неделе «Зенит» остался без тренера — клубное руководство приняло решение об увольнении Александра Секулича. По факту с тех пор тренер успел смениться еще раз. Ведь на игру против МБА в минувшую среду «Зенит» выводил Максим Учайкин, а к встрече с ЦСКА команду в ранге временно исполняющего обязанности главного тренера питерцев возглавил Ростислав Вергун. Для белорусского специалиста успешное выступление в Москве было шансом показать боссам «Зенита», что им, может быть, не так уж и нужен иностранный тренер с именем. Так что сомневаться в том, что он постарается настроить своих подопечных максимально боевито, не приходилось.

И ведь в целом Ростислав Вергун показал, что руководить большой командой ему не так уж и трудно.

Показательным был отрезок в конце первой—начале второй четвертей. Хозяева, у которых основную нагрузку по добыванию очков несли «маленькие» Мело Тримбл и Каспер Уэйр, выдали солидный рывок — 13:0, довели отрыв до 18 очков и, казалось, досрочно сняли все вопросы относительно исхода встречи. Но «Зениту» в сложнейшей ситуации удалось перестроиться. У гостей не очень хорошо шли дальние броски, на которые они традиционно делают большую ставку, но зато начали работать подборы, удалось сбить темп противостояния (за первую половину команды на двоих настреляли 110 очков, за вторую уже только чуть больше 70).

В итоге «Зенит» усилиями Луки Шаманича (с 21 очком в активе — самый результативный игрок своей команды), Ливая Рэндольфа, Георгия Жбанова в игру вернулся. Но вроде бы все равно не настолько, чтобы поставить победу ЦСКА под сомнение. Тем более что хозяевам в начале финальной десятиминутки снова удалось добиться двузначного преимущества. Однако в концовке игры за счет командного прессинга «Зенит» сумел приблизиться к сопернику на расстояние в три очка. К счастью для ЦСКА, ему хватило сил не упустить победу. Армейцы выиграли со счетом 93:90 и по-прежнему возглавляют первенство. «Зенит» идет только на пятом месте и вряд ли будет претендовать на позицию выше третьей.

Арнольд Кабанов