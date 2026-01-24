Умер депутат Мособлдумы Павел Максимович

Депутат Московской областной думы Павел Максимович умер в субботу в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Он активно работал над законодательством региона, — написал в Telegram господин Артамонов, — всегда оставаясь открытым к обращениям граждан и решению насущных проблем округа».

С 2001 года господин Максимович четырежды избирался депутатом городского совета Подольска. С 2016 года представлял интересы подольчан в Мособлдуме. Был членом фракции «Единая Россия».