Четверо пострадали при опрокидывании автомобиля скорой помощи на Ставрополье

Автомобиль скорой помощи марки УАЗ перевернулся на автодороге Кавказ — Средний — Новокавказский в районе села Нагутское, четверо человек пострадали и госпитализированы. Об инциденте сообщила в своем Telegram-канале Служба спасения Минеральных Вод.

Фото: «Служба спасения-112» г. Мин Воды

По предварительным данным, водитель медицинского транспорта потерял контроль над машиной, что привело к её опрокидыванию.

На место происшествия выехали экстренные службы. Спасательная команда села Нагутское помогла медработникам эвакуировать пострадавших в специализированный автомобиль, отключила аккумулятор повреждённой машины и организовала безопасность дорожного движения.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров УАЗа. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для прохождения обследования.

Тат Гаспарян

