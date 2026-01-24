Четверо пострадали при опрокидывании автомобиля скорой помощи на Ставрополье

Автомобиль скорой помощи марки УАЗ перевернулся на автодороге Кавказ — Средний — Новокавказский в районе села Нагутское, четверо человек пострадали и госпитализированы. Об инциденте сообщила в своем Telegram-канале Служба спасения Минеральных Вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Служба спасения-112» г. Мин Воды Фото: «Служба спасения-112» г. Мин Воды

По предварительным данным, водитель медицинского транспорта потерял контроль над машиной, что привело к её опрокидыванию.

На место происшествия выехали экстренные службы. Спасательная команда села Нагутское помогла медработникам эвакуировать пострадавших в специализированный автомобиль, отключила аккумулятор повреждённой машины и организовала безопасность дорожного движения.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров УАЗа. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для прохождения обследования.

Тат Гаспарян