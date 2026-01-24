Налоговые поступления в бюджет Удмуртии выросли на 14,6% в 2025 году

В консолидированный бюджет Удмуртии в 2025 году поступило 135 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, сообщает пресс-служба УФНС по республике. Год к году этот показатель увеличился на 14,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

46% от общей суммы поступлений — НДФЛ, он привнес в бюджет региона 61,8 млрд руб. В сравнении с 2024 годом прирост составил 14,2%. 26,5% в структуре доходов составил налог на прибыль организаций — 35,7 млрд руб. Прирост год к году 12%.

Объем поступлений по налогу на имущество (8,7%) — 11,8 млрд руб. Это на 4% больше, чем годом ранее. Поступления по акцизам (5,1%) — 6,9 млрд руб. Прирост за указанный период 10,1%.

Объем поступлений по остальным налогам и сборам, в их числе специальные налоговые режимы, составил 18,2 млрд руб. Прирост год к году 3,3%.

Данные о том, сколько всего налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет РФ в 2025 году, какую долю обеспечили субъекты МСП и из каких отраслей, в релизе не содержатся. Последние цифры на аналитическом портале ФНС только за январь—октябрь. Тогда в федеральный бюджет из республики было мобилизовано 295,7 млрд руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» рассказал о сокращении поступлений в федеральный бюджет в январе—октябре на 12,7% за счет снижения сборов налога на добычу полезных ископаемых. Эксперты связывали это в первую очередь с санкциями. Собеседники опасались, что изменения по НДС и УСН, которые начали действовать в 2026 году, могут негативно повлиять на прибыль компаний и, следовательно, поступления налогов в республиканский бюджет.

Подробнее об этом «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Зарплаты — новая нефть».