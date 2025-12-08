Зарплаты — новая нефть

Поступления налогов в консолидированный бюджет Удмуртии по итогам 10 месяцев 2025 года увеличились на 14,7%. В первую очередь это произошло за счет налога на доходы физических лиц. В федеральный бюджет в этот период поступило на 12,7% меньше, чем год назад, в основном из-за сокращения сборов налога на добычу полезных ископаемых. Эксперты отмечают, что на это в первую очередь влияют санкции. При этом последние изменения на федеральном уровне, касающиеся НДС и УСН, могут негативно повлиять на прибыль компаний и, следовательно, поступления налогов в республиканский бюджет.

По итогам 10 месяцев 2025 года на территории Удмуртии в разные уровни бюджета собрано 404 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, сообщает пресс-служба УФНС по республике. Это на 6,7% меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

По большинству видов налогов поступления в консолидированный бюджет РФ из Удмуртии (федеральный, республиканский, муниципальные бюджеты вместе взятые) увеличились. В частности, рост по НДС, который полностью идет в федеральный бюджет, составил 22,8% — всего собрано 108,1 млрд руб. По налогу на прибыль, большая часть которого остается в регионе, поступило 40 млрд руб. Увеличение на 21,2% по отношению к 2024 году. Напомним, что с 2025 года ставка налога на прибыль выросла с 20 до 25%.

Куда хуже дела обстоят с поступлениями за пользование природными ресурсами. УФНС в статистике не указывает отдельно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако он традиционно составляет львиную долю таких платежей. Основная часть идет в федеральный бюджет. По итогам 10 месяцев таких платежей, включая НДПИ, в консолидированный бюджет поступило на 172 млрд руб. Это почти 43% всех собранных на территории Удмуртии налогов. В сравнении с 2024 годом объемы упали на 29,5%. Это минус 72 млрд руб.

Данные исключительно по НДПИ есть на аналитическом портале ФНС, но пока только за девять месяцев. Цифры показывают падение поступлений этого налога в федеральный бюджет на 28%, до 131,6 млрд руб.

В статистике УФНС по Удмуртии отмечается, что доля взимаемых средств от добывающих компаний в консолидированном бюджете РФ уменьшилась за год с 65,8% до 49,7%. Участие обрабатывающих производств в формировании казны, напротив, увеличилось с 17,9% до 26%. Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам налогам на разные уровни бюджета за 10 месяцев составила 19,7%. Всего они заплатили налогов на 79,7 млрд руб., что на 46% больше, чем год назад.

Всего в федеральный бюджет было направлено 296 млрд руб. налоговых и неналоговых поступлений, т. е. 73,2% от общего объема. В сравнении с прошлым годом снижение составило 12,7%.

В консолидированный бюджет Удмуртии (республиканский и муниципальные вместе) поступило 108,4 млрд руб., или 26,8% от общего объема. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года составил 14,7%. Значительно увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц — на 44,2%, до 47,6 млрд руб. По налогу на прибыль собрали на 4,8% больше — 47,6 млрд руб.

Доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ, кандидат экономических наук Софья Широбокова отмечает, что причины такого снижения поступлений НДПИ, который почти полностью идет в федеральный бюджет, очевидны. «Из-за санкций мы ограничены в экспорте наших природных ресурсов. Те страны, которые их покупают, например Китай и Индия, делают это с большим дисконтом. А НДПИ рассчитывается на основе стоимости нефти. Санкции против крупнейших нефтяных компаний привели к снижению их доходов. Это, в свою очередь, отразится на федеральном и региональных бюджетах, поскольку нефтедобывающие предприятия платят не только НДПИ, но и другие налоги, такие как налог на имущество и прибыль»,— говорит эксперт.

Беспокойство вызывают прогнозы по поступлению налога на прибыль в 2026 году, продолжает Софья Широбокова. Она поясняет, что высокая ключевая ставка ЦБ замедляет темпы роста промышленного производства во всех отраслях. По данным ЦБ, в сентябре 2025 года средняя ставка для корпоративных клиентов достигала 19% по краткосрочным и 16,1% по долгосрочным кредитам. Предприятия не могут взять кредиты по таким высоким ставкам, что негативно сказывается на их оборотных средствах. Соответственно, стоит ожидать сокращение прибыли, а вместе с ней и поступлений налога. Очевидно, что в правительстве РФ это понимают, а потому и занимаются активным поиском возможностей пополнения казны, что видно по увеличению ставки НДС и сокращению льгот по УСН для субъектов МСП, отмечает эксперт.

Рост поступлений от малого и среднего бизнеса произошел под влиянием большого количества разных факторов, в том числе вывода предпринимателей из тени, говорит Софья Широбокова. «Малый и средний бизнес действительно уже занимает значительную долю в поступлении налогов, но есть опасения, что для них такая фискальная нагрузка становится чрезмерной»,— полагает эксперт.

В первую очередь, она имеет в виду изменения в федеральном законодательстве, ограничивающие регионы в принятии решения по льготным ставкам УСН. На недавней сессии Госсовета Удмуртии был принят законопроект, по которому устанавливаются пониженные ставки 5% по «доходам» и 14% — по «доходам минус расходам» для категорий, список которых должно определить правительство РФ. Однако пока этого списка нет, а потому сложно оценить, как это повлияет на сборы по УСН, продолжает эксперт.

После роста поступлений НДФЛ на фоне дефицита кадров в этом году она ожидает замедления этой динамики в 2026-м. «Сегодня на рынке труда нет такого ажиотажного спроса, как полгода назад. Нет массовых высокооплачиваемых вакансий и появления большого количества рабочих мест. В 2026 году не будет такого роста уровня зарплаты, потребность в новых работниках будет падать, что повлияет на поступления НДФЛ»,— полагает госпожа Широбокова.

Только через полгода можно будет понять, куда движется экономика с учетом всех изменений в налоговом законодательстве, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, говорит эксперт. «Я настроена оптимистично, но с долей скептицизма. Региону нужно запасать средства, чтобы избежать негативных последствий в следующем году. В любом случае важно не замалчивать проблемы и реально оценивать ситуацию. Это поможет избежать необходимости секвестра (т.е. сокращения расходов. — “Ъ-Удмуртия”) бюджета и других негативных последствий»,— заключила Софья Широбокова.

Директор ижевского филиала Института экономики УрО РАН Анна Овчинникова отмечает, что сравнение данных за январь-октябрь 2024 и 2025 годов выявляет значительную трансформацию в структуре доходов бюджетной системы республики. «Наблюдается четкий тренд: снижение зависимости от сырьевого сектора и рост поступлений от обрабатывающей промышленности, внутреннего потребления и малого бизнеса. Снижение поступлений в федеральный бюджет обусловлено, в первую очередь, значительным сокращением доходов от пользования природными ресурсами. Этот сдвиг, вероятно, связан с нестабильностью конъюнктуры мировых рынков сырья, что отражает уязвимость бюджетных потоков, привязанных к добывающим отраслям»,— говорит эксперт.

Налоговая динамика в Удмуртии свидетельствует о непростом, но стратегически важном процессе, продолжает госпожа Овчинникова. Регион демонстрирует снижение сырьевой зависимости и одновременное укрепление диверсифицированной экономической модели. «Успешное развитие обрабатывающей промышленности, в том числе ОПК, рост реальных доходов населения и оживление сектора МСП формируют более сбалансированную и устойчивую основу для будущего бюджетного роста», — считает эксперт.

По ее мнению, основные тренды — снижение доли добычи и рост обрабатывающей промышленности — носят структурный характер и сохранятся в ближайшем будущем. Однако динамика поступлений от МСП в 2026 году стала менее предсказуемой из-за грядущих изменений по УСН и НДС. «Планируемое повышение налоговых ставок рассчитано на замещение потерь от ухода неэффективных компаний доходами от предприятий с высокой добавленной стоимостью. Ключевыми факторами станут способность бизнеса адаптироваться, устойчивость спроса на продукцию ОПК и конъюнктура сырьевых рынков. Рост бюджетных доходов Удмуртии будет зависеть от баланса этих процессов»,— заключила госпожа Овчинникова.

Михаил Красильников