В Мурманске из-за блэкаута отменили городской праздник встречи солнца

В Мурманске после аварии на ЛЭП и нарушения электроснабжения города отменили традиционный праздник встречи солнца. Мероприятие «Здравствуй, Солнце» должно было пройти 25 января по случаю завершения полярной ночи.

«Ситуация с энергоснабжением ... остается сложной, — написал мэр Иван Лебедев в своем Telegram-канале. — Проводить народные гулянья в таких условиях, как минимум, неуместно».

23 января в Мурманской области обрушились пять опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске начались массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения для потребителей. Устранение аварии может занять больше суток, сообщали местные власти.