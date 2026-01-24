Депутат Боярский: WhatsApp и Telegram замедляют в России не «из вредности»

Российские власти не намерены блокировать WhatsApp и Telegram просто «из вредности», заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, эти мессенджеры должны соблюдать российское законодательство, «как гости в любом доме». Среди требований — открыть офис в России и начать сотрудничать в борьбе с мошенниками, уточнил депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025-го было решено деградировать их голосовые вызовы»,— сказал господин Боярский в интервью «Комсомольской правде». Он исключил полную блокировку Telegram, потому что «это не только обмен сообщениями, но и большая соцсеть».

По мнению депутата, в Telegram «вложены огромные силы наших граждан и СМИ». «Они ведут там свои каналы. Посмотрим, как они будут переезжать в Мax»,— добавил он.

Власти не рассматривают вариант, при котором в стране останется только отечественный мессенджер Мax, утверждает Сергей Боярский. «У Max появятся и российские конкуренты. У нас огромный IT-сектор, способный их создать. Плюс все “иностранцы”, соблюдающие наши законы, продолжают работу»,— добавил депутат.

По данным за четвертый квартал 2025 года, число подписчиков у топ-30 российских каналов в Telegram по аудитории составляет около 87 млн человек. Только 57% блогов создали свои каналы в Max, там их суммарная аудитория достигла 1,4 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «И текли куда надо каналы».