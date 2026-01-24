«Деметра-Холдинг» и производитель масла «Благо» договорились о сотрудничестве

«Деметра-Холдинг» и один из ведущих производителей растительного масла ГК «Благо» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Они будут сотрудничать в производстве, логистике и экспорте масел, заявили «Интерфаксу» в холдинге.

Партнерство с «Деметрой» обеспечит доступ к глубоководным терминалам, элеваторным комплексам и трейдингу. Компании рассчитывают, что это позволит им повысить эффективность бизнеса и увеличить экспортный потенциал. В приоритете у холдинга — совершенствование логистических цепочек для поставки сельскохозяйственной продукции на экспорт, рассказал его гендиректор Алексей Грибанов.

«"Деметра-Холдинг" развивает как железнодорожную инфраструктуру, используя собственный парк вагонов,... так и перевалку грузов в портах. В настоящее время ведется строительство терминала хранения и погрузки масла»,— сообщил господин Грибанов.

ГК «Благо» владеет семью заводами по производству растительных масел: в Барнауле, Бийске, Омске, Алтайском и Краснодарском краях, а также Воронежской и Ростовской областях. Производит подсолнечное и рапсовое масло, а также шроты. Входит в пятерку крупнейших переработчиков масличных в стране. «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, включающий активы в области экспортной логистики и торговли зерном.

По итогам октября 2025 года объем производства растительных масел в России составил 968 тыс. тонн. Это на 4,9% выше год к году и стало историческим максимумом, сообщили «Ъ» в «Совэконе». Тенденция прослеживается, несмотря на снижение выпуска подсолнечного масла, и объясняется резким ростом объема переработки сои и рапса.

Подробности — в материале «Ъ» «Мощности смазали рапсом».