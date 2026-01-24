Что известно на второй день переговоров по Украине в Абу-Даби

В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. Встречи идут второй день и проходят в закрытом режиме. Обсуждение идет в разных форматах — от общих заседаний до отдельных консультаций в узких группах. Главной темой остается территориальный вопрос, по которому стороны пока не демонстрируют признаков сближения. Самое важное о переговорах — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Как организованы переговоры Переговоры проходят в многоуровневом формате: делегации периодически разделяются на тематические группы, проводят отдельные консультации и возвращаются к общим обсуждениям. Такой формат позволяет параллельно обсуждать несколько направлений — от безопасности до политических и экономических вопросов.

Вопросы безопасности рассматриваются в максимально закрытом режиме: место проведения не раскрывается, участие СМИ не предусмотрено. Среди обсуждаемых тем — параметры возможной буферной зоны и механизмы контроля за соблюдением договоренностей. Европа, по данным источников, настаивает на том, чтобы Киев добивался договоренностей об «энергетическом перемирии».

Первый день переговоров завершился вечером 23 января. Стороны подтвердили, что диалог будет продолжен и на следующий день.

Кто участвует во встрече Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, в ее состав входят представители Министерства обороны.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Отдельно в Абу-Даби планировались контакты по экономическим вопросам между спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и Стивом Уиткоффом.

Главные темы обсуждения Ключевым и самым сложным вопросом остается территориальная проблематика, сообщил ТАСС. По словам Владимира Зеленского, каждая из сторон представит собственные варианты возможных решений.

По данным Financial Times, США и Украина обсуждают возможность энергетического перемирия: прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре в обмен на отказ Киева от атак на российские нефтяные объекты и танкеры.

По итогам первого дня переговоров признаков компромисса по территориальному вопросу зафиксировано не было.

Что предшествовало переговорам Перед встречей в Абу-Даби в Москве состоялись контакты между российским руководством и американской делегацией. Обсуждение было сосредоточено на параметрах дальнейших переговоров и оценке контактов США с Киевом и европейскими партнерами.

В Кремле подчеркивали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое урегулирование невозможно. При этом содержание так называемой «формулы Анкориджа» официально раскрыто не было. По данным Reuters, она предполагает контроль России над Донбассом и фиксацию текущей линии фронта в других регионах.

22 января Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу на форуме в Давосе. Лидеры положительно оценили динамику переговоров, однако конкретных договоренностей о гарантиях безопасности достигнуто не было.

Предыдущие попытки диалога

В 2025 году Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Тогда стороны смогли договориться об обмене пленными и телами погибших, однако продвижения по политическим вопросам достигнуто не было.

Матвей Иващенко