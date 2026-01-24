В Нальчике возбудили дело о незаконной вырубке 32 елей

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц и незаконной рубке деревьев в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статьям о халатности и незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. По версии следствия, в январе 2026 года сотрудники подрядной организации в рамках капитального ремонта улицы Карашаева срубили без разрешений 32 ели общим объемом свыше 718 кубометров.

Ущерб от действий подрядчиков составил 150 тыс. руб. Должностные лица местной администрации проявили недобросовестность при заключении и контроле муниципального контракта, что привело к нарушению прав жителей на благоприятную экологическую обстановку.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для сбора доказательной базы.

Тат Гаспарян