Зарубежные СМИ: Готовы ли США к конфликту с Кубой?

Белый дом рассматривает полную нефтяную блокаду Кубы. Это одна из тактик, которую администрация Дональда Трампа планирует для смены режима на острове, пишет Politico со ссылкой на источники. Морскую блокаду Вашингтон применял и в отношении Венесуэлы. В 2025 году корабли Пентагона перехватывали танкеры, которые направлялись в порты страны или выходили из них в Карибское море. После захвата президента республики Николаса Мадуро Трамп заявил, что США стали контролировать поставки сырья из Венесуэлы. Без них, по его словам, у Кубы не осталось никаких доходов, а режим на острове «готов пасть». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Блокировать импорт нефти на Кубу предлагают несколько человек из команды Трампа, а их планы уже поддержал госсекретарь США Марко Рубио, пишет Politico. Одобрить этот шаг предстоит самому Дональд Трампу, Белый дом представил ему несколько сценариев по свержению коммунистического режима на острове. Смена правительства страны для Вашингтона — событие, которое точно случится в этом году, говорят источники издания. Однако как именно выполнить эту задачу, американские чиновники не решили. В администрации продолжаются дебаты, в том числе и о целесообразности морской блокады Кубы. Раньше Гавана получала иностранную валюту за счет перепродажи венесуэльской нефти. Однако после военной операции США в Каракасе, остров потерял часть поставок сырья, что подорвало и без того отстающую экономику острова. Полная блокада импорта нефти может вызвать гуманитарный кризис, и именно это заставляет некоторых чиновников в Белом доме выступать против инициативы, отмечает Politico. Между тем сохраняются опасения, что смена кубинского правительства спровоцирует миграционный кризис в регионе, говорят собеседники издания. Ситуация на самой Кубе уже ухудшилась, страна столкнулась с отключением электроэнергии и нехваткой товаров первой необходимости. Однако режим десятилетиями выдерживал жесткие санкции и эмбарго США, а часть нефтяного импорта Гавана компенсировала поставками из Мексики, подытоживает Politico.

Впрочем, страна рискует потерять и этот торговый канал, пишет Reuters. По словам его источников, правительство Мексики пересматривает объем продаж нефти Кубе вплоть до полного отказа от них. Публично мексиканский президент Клаудия Шейнбаум напоминала о долгосрочных контрактах Мехико с Гаваной и подчеркивала, что государство продолжит поставки сырья на остров. Однако в кабинете мексиканского лидера растет обеспокоенность: торговля с Кубой может вызвать недовольство Дональда Трампа, отмечает агентство. В последние недели глава Белого дома усилил давление на Мехико, заявив, что страной управляют наркокартели. Президент допускал наземные удары по ним со стороны США, напоминает Reuters. В кабинете Шейнбаум растут и опасения по поводу присутствия американских беспилотников над Мексиканским заливом. По меньшей мере три дрона за месяц совершили десяток полетов в регионе. Аппараты следовали по маршрутам танкеров, которые перевозили мексиканскую нефть на Кубу.