Депутату Ярославской облдумы вручили медаль «За храбрость» II степени

Начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин вручил депутату Ярославской областной думы Ивану Демидову, участвовавшему в СВО, медаль «За храбрость» II степени. Церемония награждения прошла 23 января в Москве, в Музее Победы.

«Считаю, что это не моя личная награда. Это награда в первую очередь тех ребят, с которыми мы проходили службу. Это оценка работы всех бойцов нашего расчета»,— прокомментировал Иван Демидов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году самый молодой депутат облдумы Иван Демидов решил добровольно отправиться в зону СВО. По информации правительства области, 1,5 года Иван Демидов служил в бригаде аэроразведки «ГРОМ «Каскад», выполнял боевые задачи на территории Курской и Брянской областей, Донецкой народной республики.

Ранее Ивану Демидову благодарность вручил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Алла Чижова