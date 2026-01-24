Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутату Ярославской облдумы вручили медаль «За храбрость» II степени

Начальник центрального штаба «Юнармии» Владислав Головин вручил депутату Ярославской областной думы Ивану Демидову, участвовавшему в СВО, медаль «За храбрость» II степени. Церемония награждения прошла 23 января в Москве, в Музее Победы.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Считаю, что это не моя личная награда. Это награда в первую очередь тех ребят, с которыми мы проходили службу. Это оценка работы всех бойцов нашего расчета»,— прокомментировал Иван Демидов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году самый молодой депутат облдумы Иван Демидов решил добровольно отправиться в зону СВО. По информации правительства области, 1,5 года Иван Демидов служил в бригаде аэроразведки «ГРОМ «Каскад», выполнял боевые задачи на территории Курской и Брянской областей, Донецкой народной республики.

Ранее Ивану Демидову благодарность вручил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Алла Чижова

Новости компаний Все