Дмитрий Медведев наградил депутата Ярославской областной думы

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил благодарность депутату Ярославской областной думы, главе регионального штаба «Молодой гвардии» Ивану Демидову. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Награждение прошло в ходе всероссийского слета активистов «Молодой гвардии», который состоялся в Москве и был посвящен 20-летию организации. Дмитрий Медведев вручил благодарности и благодарственные письма молодогвардейцам, принимавшим участие или оказывавшим помощь в специальной военной операции. Иван Демидов принимал участие в СВО и получил благодарность.

«Горд стоять в одном ряду с ребятами, которые каждый день оказывают помощь жителям новых регионов и военнослужащим. Ребятами, которые проходили и проходят службу в рядах Вооруженных сил РФ, оказывают помощь в ликвидации последствий природных катаклизмов, организуют мероприятия по большому количеству направлений»,— сказал Иван Демидов.

Антон Голицын