Rolex зарегистрировала в России два товарных знака для наручных часов

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России товарные знаки Daytona и RLX Rolex для наручных часов. Об этом сообщил ТАСС.

Rolex SA подала заявки на регистрацию Daytona и RLX Rolex в декабре 2024 года, товарные знаки были зарегистрированы в январе 2026 года. Срок действия исключительных прав истекает в декабре 2034 года.

Оба товарных знака зарегистрированы по 14-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает наручные часы и часы-браслеты различных типов — аналоговые, гибридные, цифровые, автоматические, механические и кварцевые.

Согласно данным Роспатента, первый товарный знак компании — фирменный логотип — был зарегистрирован в России в 1989 году. Срок действия исключительного права на него истекает в декабре 2028 года.

Rolex объявил о прекращении экспорта продукции на российский рынок в марте 2022 года из-за начала военной операции России на Украине. 3 октября 2025 года Роспатент зарегистрировал товарные знаки Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock. Они зарегистрированы по классу № 14, который включает различные виды часов.