ТАСС: Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex. Заявка была подана еще 22 января, срок действия знака составит 10 лет, сообщает ТАСС.

Товарный знак зарегистрирован по классу №37 международной классификации товаров и услуг, который охватывает услуги по ремонту и обслуживанию часов.

Агентство указывает, что 3 октября Роспатент зарегистрировал товарные знаки компании Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock. Они зарегистрированы по классу №14, который включает различные виды часов.