На Транскавказской магистрали запретили проезд грузовиков из-за лавин

МЧС Северной Осетии запретило движение большегрузных автомобилей на участке Транскавказской автомагистрали от Бурона до Северного портала Рокского тоннеля из-за снегопада и угрозы схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Ограничение действует в обоих направлениях с 12:30 24 января до особого распоряжения. Решение принято в связи с невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта по рекомендации ФКУ Упрдор Кавказ.

Причиной введения запрета стали неблагоприятные погодные условия — интенсивные осадки и высокая вероятность схода лавин на данном участке дороги.

Тат Гаспарян