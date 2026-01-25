Фи, Baume & Mercier

Почтенная швейцарская марка, эмблема которой представляет собой греческую букву «фи» (она должна символизировать часовой баланс), накануне своего 200-летия сменила владельца. После почти 40-летнего нахождения в холдинге Richemont она продана за неразглашаемую сумму итальянской ювелирной группе Damiani.

Марка была основана в 1830 году в городке Ле-Буа в кантоне Юра братьями Бом под первоначальным названием Freres Baume, после объединения в 1921 году с женевским ювелиром российского происхождения Полем Мерсье, именовавшегося по-русски Павлом Чередниченко, получила современное название Baume & Mercier. После второй мировой войны компания попала в сферу влияния другой ювелирно-часовой марки Piaget, соседа по высокогорному местечку Ла-Кот-о-Фе, и в итоге в 1988 году наряду с ней была приобретена Cartier Monde, которая впоследствии стала ключевым элементом корпорации Richemont.

Несмотря на почетный статус одной из марок-основательниц, Baume & Mercier всегда довольствовалась ролью «бедной родственницы» более именитых коллег по холдингу. Это во многом объяснялось тем, что ей единственной была отведена ниша «доступной роскоши», в то время как другие часовые дома корпорации оперируют в гораздо более дорогом сегменте. Согласно оценочным данным инвестбанка Morgan Stanley и компании LuxeConsult за 2024 год (https://www. kommersant. ru/doc/7605317), марка с объемом выручки 69 млн швейцарских франков занимала предпоследнее место среди дочерних компаний Richemont. В 2024 году она произвела 78 тыс. кварцевых и механических часов со средней розничной стоимостью одного экземпляра 1,35 тыс. франков.

Нельзя сказать, что головная корпорация махнула на Baume & Mercier рукой: усилия по оживлению деятельности предпринимались. Например, первый механизм c не требующими смазки антимагнитными кремниевыми компонентами — пружиной и узлом спуска, разработанный внутренним поставщиком калибров Richemont, мануфактурой ValFleurier, эксклюзивно предназначался для Baume & Mercier и получил название Baumatic. Часы коллекции Clifton с механизмом Baumatic, обеспечивающим 120-часовой запас хода, предлагаются за 3,3 тыс. франков — демократичная плата за такой набор достоинств фактически мануфактурного механизма. Также в попытке еще более снизить ценовой порог был запущен суббренд Baume (без Mercier), под которым выпускались часы с недорогими покупными автоматическими механизмами Miyota и кварцем. Однако эксперимент не произвел никакого впечатления на покупателей и по прошествии пары лет был свернут. Марка продолжала оставаться «пятым колесом» в телеге Richemont. По всей видимости, для настоящей массовости и соответствующих ценников Baume & Mercier не хватило производственных мощностей, в том числе и в плане механизмов, а для клиентов, жаждущих престижа, — громкого имени.

Теперь эти проблемы предстоит решать новому владельцу. Группа Damiani, помимо одноименного ювелирного бренда и производителя муранского стекла Venini, владеет розничной сетью Rocca из более чем 30 мультибрендовых ювелирно-часовых бутиков в Италии, Швейцарии и Албании. Вероятно, ее выбор в качестве покупателя Baume & Mercier объясняется именно этим. В период интеграции в структуру Damiani прежний владелец обязался предоставлять марке «операционные услуги» в течение года после закрытия сделки.

Юрий Хнычкин