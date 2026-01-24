В Петербурге мошенники уговорили пятиклассника сжечь полицейские машины

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник хотел поджечь машины полиции, но его заметил сотрудник, и поджог удалось предотвратить. О происшествии сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился вечером 23 января на улице Хошимина, где находится 58-й отдел полиции. Проходивший мимо начальник отдела общественного порядка Выборгского УМВД заметил, что подросток фотографирует служебный транспорт и говорит с кем-то по телефону. Подполковник завел беседу с ребенком и взял у него телефон, после чего неизвестный собеседник отключился. У мальчика с собой была сумка, в которой нашли канистру с бензином и зажигалку.

По информации «Фонтанки», школьник учится в пятом классе. Выяснилось, что недавно он отправил незнакомцу в Telegram фото своего дома, после чего ребенка запугали уголовным делом о госизмене в отношении родителей. Чтобы «спасти близких», школьнику предложили поджечь машины полиции. Из-за возраста он не подлежит уголовной ответственности, но с подростком и его родителями будут беседовать сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уточняет издание.