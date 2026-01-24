СКР подготовит обращение о привлечении к ответственности судьи, оправдавшей напавших на депутата мигрантов в Самаре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СКР подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к ответственности судьи Промышленного районного суда Самары Татьяны Керосировой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы РФ»,— говорится в сообщении.

Речь идет о депутате Михаиле Матвееве. В июле 2024 года парламентарий и его водитель попытались остановить потасовку на Девятой просеке в Самаре, но были избиты и затем госпитализированы. По делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов, всех их арестовали. Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура и Михаил Матвеев просили суд дать обвиняемым реальные сроки лишения свободы.

В декабре 2025 года судья оправдала одного из подсудимых, двое остальных были осуждены на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и десять месяцев в колонии-поселении. Один из мигрантов был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, другому зачтено время содержания под стражей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски: в пользу пострадавшего депутата должны взыскать 50 тыс. руб. и в пользу его водителя — 85 тыс. руб.

Прокуратура обжаловала вынесенный приговор, а депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что направит в Верховный суд и Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) жалобу на Татьяну Керосирову.