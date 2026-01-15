Депутат Госдумы РФ пожалуется в ВККС на судью, оправдавшую напавших на него мигрантов

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев направит в Верховный суд РФ и Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) жалобу на председателя Промышленного районного суда Самары Татьяну Керосирову. Основанием для этого стал вынесенный ей приговор по делу о нападении на парламентария. Кроме того, Михаил Матвеев возмущен тем, что копия судебного решения до сих пор не передана его адвокату Андрею Соколову, а на сайте райсуда нет информации о приговоре. Об этом депутат Госдумы сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мое мнение — вместо почетной пенсии через полтора года Керосирову нужно дисквалифицировать. Все ее "фокусы", включая явное потворство обвиняемым мигрантам (им даже не пресекали в зале суда беседу с родственниками по телефону из-за решетки и беседу с посторонними на родном языке (видео имеется), лягут в основу жалобы на нее председателю Верховного Суда и ВКК судей»,— говорится в сообщении.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура и Михаил Матвеев просили суд дать обвиняемым реальные сроки лишения свободы.

В итоге в декабре 2025 года Один из мигрантов был оправдан. Двое его пособников были осуждены на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и десять месяцев в колонии-поселении соответственно.

Один из мигрантов был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, другому зачтено время содержания под стражей. Суд также частично удовлетворил гражданские иски: в пользу пострадавшего депутата должны взыскать 50 тыс. руб. и в пользу его водителя — 85 тыс. руб.

Прокуратура обжаловала вынесенный мигрантам приговор. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах расследования, доказательной базе и проинформировать о мотивировочной части приговора, вынесенного судьей Татьяной Керосировой. Кроме того, приговор собирается обжаловать Михаил Матвеев.

Георгий Портнов