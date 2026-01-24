Минтруд Дагестана выделил 50,8 млн рублей на газификацию

В Дагестане в 2025 году 675 семей получили от регионального Минтруда финансовую поддержку на подключение газа общей суммой 50,8 млн руб., сообщило Министерство труда и социального развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство продолжает оказывать помощь льготным категориям граждан в подключении к газовым сетям. Поддержка предоставляется в двух форматах: единовременная выплата на установку оборудования и прокладку газопровода на участке либо субсидия на покупку оборудования и работы по социальной газификации.

460 семей воспользовались единовременными выплатами на общую сумму 39,4 млн руб. Еще 215 семей получили субсидии на сумму 11,4 млн руб.

Тат Гаспарян