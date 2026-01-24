В Детройте автомобиль въехал в здание аэропорта

Автомобиль протаранил вход в здание аэропорта Детройта. Пострадали шесть человек, водитель задержан, сообщает AP.

Инцидент произошел вечером 23 января по местному времени. Судя по фото с места ЧП, синий четырехдверный седан въехал внутрь аэропорта и врезался в стойку регистрации пассажиров. Помощь пострадавшим оказали на месте, информация об их состоянии и полученных травмах не приводится.

Причина аварии неизвестна, полиция проводит расследование. Имя водителя не разглашается.