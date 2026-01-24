СК организовал проверку по факту массового заражения гриппом А в кемеровском ПНИ

По информации о массовом заражении гриппом группы А пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната (Кузбасс) СУ СКР региона организовало проверку. Она проводится по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ были опубликованы данные о заболевании 46 человек, из которых 44 пациента были госпитализированы в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.

«Следствию предстоит выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние здоровья пациентов, которые жаловались на высокую температуру тела и другие симптомы вирусного заболевания», — говорится в сообщении СК Кузбасса.

В областной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство совместно с Роспотребнадзором также проводит проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении.

Александра Стрелкова