Изъятый из-за финансирования ВСУ спиртзавод «Амбер Талвис» приватизируют

До 2028 года правительство России приватизирует спиртзавод «Амбер Талвис» и бывший ликеро-водочный завод «СПИ-РВВК». Их конфисковали у Юрия Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). План приватизации утвердил кабмин, передают ТАСС и «РИА Новости».

В план приватизации на 2026-2028 годы включены 72,9% «Амбер Талвис» и 69,4% «СПИ-РВВК». Первый входит в десятку крупнейших производителей спирта в России — его мощность достигает 10 тыс. дал в сутки, а ежегодная выручка — 1,5 млрд руб. «СПИ-РВВК» сейчас занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью.

Решение о национализации активов холдинга Юрия Шефлера (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) SPI Group и подконтрольных ему компаний суд принял в июле 2024 года. В декабре того же года бизнесмена внесли в перечень террористов и экстремистов. По данным Генпрокуратуры, структуры предпринимателя в 2022–2023 годах направили в поддержку украинской армии €38 млн.