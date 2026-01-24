Вход в вестибюль станции «Площадь Александра Невского» ограничат до 8 апреля

Режим работы вестибюля станции метро «Площадь Александра Невского 1» изменят в связи с капитальным ремонтом эскалатора, сообщает пресс-служба петербургской подземки. С 26 января по 8 апреля по рабочим дням с 17:50 до 19:00 вход в вестибюль будет ограничен.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Просим заранее планировать маршрут поездок»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пятнадцать поездов «Балтиец» начнут курсировать по синей ветке петербургского метро в 2026 году. Сборку первого состава «Балтиец-2» для Московско-Петроградской линии завершили в ноябре 2025 года.

Андрей Маркелов