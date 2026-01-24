Пять человек пострадали в ДТП на Ставрополье

Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля на дороге Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды в Грачевском округе. Авария произошла 24 января около 9:30 на 12-м км трассы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

36-летний водитель Lada Vesta, следуя из Ставрополя в направлении села Александровского, не справился с управлением и съехал в левый кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пострадали две женщины и трое детей в возрасте 1,5 года, 7 и 12 лет. Семья из краевого центра доставлена в больницу, где получает необходимую медицинскую помощь. Характер травм уточняется. Водитель не пострадал.

Как установили автоинспекторы, у водителя 15-летний стаж вождения. За последние два года его трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Тяжесть последствий снизилась благодаря использованию штатных ремней безопасности. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Тат Гаспарян