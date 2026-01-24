В Свердловской области температура опустилась ниже -40 градусов

В Свердловской области с 8 часов 23 января до 8 часов 24 января 2026 года сохранялся сильный мороз. В Ивделе ночью температура опустилась ниже -40°, в остальных районах региона также наблюдалась низкая температура, сообщили в Уральском гидрометцентре. Отклонение средней суточной температуры от нормы составило от -12 до -18° в некоторых районах, в Екатеринбурге — -14,5°.

По данным синоптиков, ожидается постепенное отступление холодного антициклона в сторону Сибири под влиянием циклона, движущегося по арктическому побережью. В районе Казани сформируется новое ядро, которое переместится к Оренбургу и укрепится на севере Казахстана. На северо-востоке Урала под влиянием западной периферии этого циклона с юга начнет поступать более теплый воздух.

В первые дни следующей недели температура будет постепенно повышаться, выход из морозов будет плавным и растянется на несколько дней. В середине недели температура вернется к норме. В северных широтах материка сохранится морозный воздух, что может привести к новой холодной волне, особенно на севере Среднего Урала.

Напомним, 22 января 2026 года стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге — в прошедший четверг среднесуточная температура опустилась до -28,5°, что на 15,2° ниже нормы.