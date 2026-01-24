Для урегулирования украинского конфликта необходимо ликвидировать первопричины кризиса, спровоцированного западными странами, и нейтрализовать риски для безопасности. Об этом «РИА Новости» заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Украине следует вернуться к принципам, лежавшим в основе ее становления как государства», — сказал дипломат, — а именно: к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу». Также, по его словам, нужно обеспечить соблюдение прав и свобод «для этнических русских, русскоязычного населения и национальных меньшинств». Помимо этого — «отказаться от неонацистских убеждений».

Долгосрочное разрешение украинского кризиса невозможно без урегулирования территориальных вопросов на основе принципов, аналогичных формуле Анкориджа, заявил Алексей Полищук. Он также подчеркнул необходимость уважать решение жителей регионов, которые вошли в состав РФ.