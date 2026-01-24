Несколько домов на Варшавской улице остались без тепла из-за прорыва трубы

Утром 24 января у дома 45 по Варшавской улице прорвало трубу диаметром 400 мм, жители нескольких домов остались без отопления, сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Компания немедленно приступила к аварийно-восстановительным работам.

Специалисты компании «Теплосеть», занимающиеся ремонтом трубы

Фото: Пресс-служба ТЭК и «Теплосеть» Специалисты компании «Теплосеть», занимающиеся ремонтом трубы

Подача тепла в здания ограничена с 08:00 до 21:10, горячую воду отключать не стали. Реконструкция теплотрассы, по словам представителей организации, является одним из ключевых проектов модернизации. Нормативный срок устранения подобных повреждений составляет 13 часов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга началась реконструкция тепловых сетей вдоль проспекта Энтузиастов у парка Малиновка. Энергетики обновят 744 м трубопроводов, что должно повысить надежность теплоснабжения для 2,5 тыс. жителей.

Андрей Маркелов