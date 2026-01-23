У парка Малиновка в Петербурге начали реконструкцию 744 м теплосетей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга началась реконструкция тепловых сетей вдоль проспекта Энтузиастов у парка Малиновка. Энергетики обновят 744 м трубопроводов, что должно повысить надежность теплоснабжения для 2,5 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация теплосетей вдоль проспекта Энтузиастов в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного Модернизация теплосетей вдоль проспекта Энтузиастов в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного

На участке, построенном в 1979–1993 годах, проложат гибкие трубы и стальные теплопроводы в пенополиуретановой изоляции со сроком службы 30 лет. Контроль за целостностью покрытия обеспечит система оперативного дистанционного контроля. Также на объекте планируют обустроить четыре тепловые камеры.

В АО «ТЭК СПб» сообщили, что специалисты уже смонтировали временные трубопроводы, чтобы сохранить теплоснабжение близлежащих зданий на период реконструкции. Полностью завершить реконструкцию с восстановлением благоустройства планируют в ноябре 2026 года.

В результате модернизации надежное теплоснабжение получат десять зданий, включая пять жилых домов и два лечебных учреждения. В Смольном также напомнили, что в 2028–2032 годах в Красногвардейском районе планируется обновить более 24 тыс. м тепловых сетей по восьми адресам.

Артемий Чулков