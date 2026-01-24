В 2025 году в Татарстане направили 5,6 млрд на охрану объектов культурного наследия

Объем инвестиций в сохранение культурного наследия Татарстана в 2025 году составил 5,6 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на итоговой коллегии ведомства.

В 2025 году в Татарстане направили 5,6 млрд на охрану объектов ОКН

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Половину суммы — более 2,2 млрд руб. — составили внебюджетные и благотворительные средства. Из бюджета республики направили 3 млрд руб., из федерального бюджета — свыше 400 млн руб.

За 2025 год в Единый реестр объектов культурного наследия включили 145 объектов. В перечень выявленных объектов добавили 23 позиции, в том числе 11 ранее неизвестных объектов археологии.

Крупнейшими проектами реставрации стали мечеть в селе Айбаш, церковь в Верхнем Багряже и детский центр «Эврика» в Елабуге, созданный на базе купеческого дома XIX века. В Казани восстановили исторический облик флигеля усадьбы Боратынского и завершили реставрацию живописи Петропавловского собора.

На начало 2026 года в Татарстане насчитывается более 2 тыс. объектов культурного наследия, из них 473 федерального значения, около 1,2 тыс. — регионального, 357 — местного. Также в республике находится свыше 3,2 тыс. выявленных объектов культурного наследия.

В данный момент республика ищет инвесторов для 43 аварийных памятников архитектуры для выполнения федерального поручения о приведении к 2030 году объектов культурного наследия в порядок.

Анар Зейналов