В хорошие руки

Власти Татарстана до конца года должны передать инвесторам 43 аварийных памятника архитектуры для выполнения федерального поручения о приведении к 2030 году объектов культурного наследия в порядок. Для стимулирования интереса к объектам на реставрацию инвесторам предлагаются льготные кредиты под 9% годовых и продажа за рубль. Таким образом комитету по охране наследия удалось за три года устроить судьбу 18 объектов, еще 77 аварийных памятников, находящихся в частных руках, могут быть изъяты через суд по причине бездействия их владельцев. Эксперты объясняют сдержанный интерес инвесторов тем, что реставрация обходится дороже строительства с нуля, а охранные ограничения снижают рентабельность проектов.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс пожарной каланчи», середина XIX в., расположенный в Елабуге

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане 184 объекта культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, из них 43 — в муниципальной собственности и потенциально готовы к продаже инвесторам, сообщил председатель комитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на итоговой коллегии ведомства. Еще 77 памятников находятся в частной собственности, их владельцы «системно и демонстративно игнорируют закон».

Комитет намерен активизировать работу с частными собственниками, заявил глава ведомства. «77 объектов культурного наследия в частной собственности годами пребывают в аварийном состоянии. В 2026 году применение всего комплекса мер административного и судебного воздействия — вплоть до принудительного изъятия — станет для комитета ежедневной рутинной работой», — отметил Иван Гущин.

Агентство стратегических инициатив совместно с Минкультуры России разработало модельный стандарт работы регионов по вовлечению памятников в экономику. Планируется ввести в Национальный рейтинг инвестиционного климата специальный блок, посвященный эффективности ввода памятников в экономический оборот.

По словам главы комитета, федеральными властями поставлена задача: до конца года передать инвесторам аварийные объекты для приведения их в порядок, работы должны быть закончены до 2030 года.

«Сроки, установленные федеральным центром, крайне сжатые. Для запуска конвейера по продаже муниципальных объектов нам критически важна поддержка», — заявил господин Гущин, обращаясь к вице-премьеру Татарстана Лейле Фазлеевой.

С февраля 2024 года удалось вывести из аварийного состояния и вовлечь в оборот 34 объекта. «Однако для выполнения федеральной задачи к 2030 году этого темпа недостаточно. Нам необходимо ускориться в разы», — отметил глава комитета.

«С 2023 по 2025 год в Казани, Елабуге и Чистополе продали 18 исторических зданий со статусом объекта культурного наследия по льготной цене в один рубль. Для стимулирования спроса в 2025 году запустили программу льготного кредитования со ставкой 9% годовых. Создали специализированную цифровую платформу с каталогом из 27 объектов», — перечислял сделанное глава комитета.

Кроме того, в отдельных случаях государство берет на себя часть расходов на реставрацию. Так, в 2022 году при продаже дома купца Щетинкина на улице Баумана в Казани организатор торгов обязался перечислить покупателю сумму в размере стоимости восстановительных работ. К ноябрю 2025 года первоочередные противоаварийные работы на памятнике архитектуры были завершены.

Аналогичная ситуация сложилась с Мергасовским домом по улице Дзержинского в Казани — памятником авангардной архитектуры 1928 года. В 2019 году власти планировали продать его за рубль, затем отдать Госжилфонду для создания апарт-отеля, и лишь в 2024 году нашелся инвестор.

В прошлом году для памятника была составлена программа геотехнического мониторинга конструкций и оснований здания. В Балтасинском районе нашли инвестора для восстановления здания валяльной фабрики Муртазы Бая. Объект площадью 197,6 кв. м был приватизирован за один рубль с обязательством завершить работы до 2030 года.

Управляющий партнер группы компаний «Белый медведь» Полина Михайлова, чья компания отреставрировала несколько памятников в Казани, на коллегии перечислила проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы и подрядчики. «Бюджет реставрации трудно посчитать изначально, каким он будет к концу, и всегда стоимость квадратного метра выше, чем строительство с нуля. Охранные ограничения зачастую распространяются не только на сам памятник, но и на прилегающую территорию, что нередко излишне», — пояснила она.

Ранее руководитель казанского агентства недвижимости «Счастливый Дом» Анастасия Гизатова отмечала, что восстановительные работы может выполнять только специализированная организация, а стоимость работ выше стандартных строительных. «Инвесторов сдерживает запрет на увеличение площади здания, оно должно быть восстановлено в прежних границах», — отмечала она.

Всего в 2025 году на реставрацию памятников направлено 5,6 млрд руб., из них 2,2 млрд руб. составляют внебюджетные благотворительные средства. Завершены работы на 14 объектах, продолжаются на 33. Кроме того, в рамках федеральной программы до 2045 года в Татарстане планируется реставрация еще 55 исторических зданий, для 12 из них инвесторы уже найдены.

Анар Зейналов