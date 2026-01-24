Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Новоалександровского округа Колтунов покинул пост

Эдуард Колтунов сложил полномочия главы Новоалександровского округа Ставропольского края 23 января по личным обстоятельствам. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фото: Эдуард Колтунов

Чиновник подчеркнул, что решение об отставке не связано с административными или уголовными делами и принято по собственному желанию. Колтунов также рассказал, что предложений о новом месте работы пока не поступало.

Эдуард Колтунов руководил Новоалександровским округом с октября 2022 года.

Тат Гаспарян

