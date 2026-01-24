Пушилин ожидает увеличения территории России к 2050 году

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что несколько стран в будущем захотят присоединиться к России. Он ожидает, что территория страны увеличится к 2050 году.

О каких странах идет речь, господин Пушилин не уточнил. Глава ДНР отметил, что речь идет «не про какие-то там воинственные устремления», а про добровольное присоединение к России.

«Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону»,— сказал Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство» (цитата по «РИА Новости»).

ДНР, а также Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по итогам референдумов, которые не были признаны западными странами. Президент Владимир Путин говорил, что в 2025 году российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории.