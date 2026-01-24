Хачанов и Селехметьева вылетели с Australian Open

Карен Хачанов проиграл итальянцу Лучано Дардери в третьем круге Australian Open. Игра продлилась 3 часа 23 мин и закончилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

В другом матче третьего круга Оксана Селехметьева уступила американке Джессике Пегуле. Спортсменки провели на корте 1 час 6 мин, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу теннисистки из США.

29-летний Хачанов занимает 18-ю строчку в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на турнирах организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал US Open (2022 год) и Australian Open (2023).

Селехметьевой 23 года. Она занимает 101-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне Australian Open она впервые прошла дальше первого круга.