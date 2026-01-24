Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Этой ночью температура воздуха в Москве опускалась до –17,3°С, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 декабря 2025 года (–16,4°С).

В Новой Москве и в Михайловском температура падала до –26,4°С. В Подмосковье разброс показаний термометров составил от –14,2°С в Солнечногорске до –28,2°С в Черустях, что также стало самой низкой температурой в регионе в этом зимнем сезоне.

На территории европейской части России самым холодным местом стал пермский поселок Вая, там где ночной минимум составил –38,2°С. Господин Леус отметил, что следующая ночь в центральных регионах европейской части России будет еще холоднее.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет –12...–14°C, преимущественно без осадков, по области температура может опуститься до –17°C. Гидрометцентр предупреждал, что к концу недели в столице похолодает до –25°C.