Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве до –25 градусов

В Москве и Подмосковье 22 января начнется похолодание. К концу недели температура воздуха ночью опустится до минус –25°С градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в четверг похолодание будет «не очень сильно» выражено: ночью температура опустится до –10°С, по области –7...–12°С. В пятницу днем будет около –10°С, ночью похолодает до –15...–17°С. «В выходные столбики термометров опустятся ночью до минус 20–25 градусов, а днем — ниже минус 15»,— уточнил господин Вильфанд.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет –5...–7°C, облачно и небольшой снег, по области температура может упасть до –9°C.