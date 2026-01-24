Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью сбили БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, также дроны уничтожили в трех районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет. Согласно отчету Минобороны РФ, над Ростовской областью было уничтожено 76 БПЛА. В общей сложности за ночь средства ПВО сбили 75 беспилотников над шестью российскими регионами.