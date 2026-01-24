AP узнало формат переговоров в Абу-Даби

Рабочие группы России, Украины и США по безопасности на переговорах в Абу-Даби ведут переговоры в «самых разных форматах», пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источник. Среди прочего они делятся на группы, после чего вновь собираются вместе.

«Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам»,— сказал собеседник агентства.

Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации ТАСС, в числе тем для обсуждения — возможное формирование буферной зоны и способы контроля за соблюдением режима прекращения огня.