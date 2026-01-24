По делу генерала Булгакова арестовано имущество на 180 млн рублей

Стоимость арестованного имущества бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, членов его семьи и еще двух фигурантов составляет более 180 млн руб., передает «РИА Новости».

Как уточняет агентство, речь идет в том числе о квартире в Москве и доме в Подмосковье. Они принадлежат Дмитрию Булгакову и его родственникам.

Булгаков находится под арестом с июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По делу также проходят гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

